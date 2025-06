Toti, patriota con una sola gamba nei cruciverba: la soluzione è Enrico

Home / Soluzioni Cruciverba / Toti, patriota con una sola gamba

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Toti, patriota con una sola gamba' è 'Enrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENRICO

Curiosità e Significato di Enrico

La parola Enrico è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Enrico.

Perché la soluzione è Enrico? Enrico è un nome maschile molto diffuso in Italia, spesso associato a persone di spirito patriottico e determinazione. L’espressione Toti, patriota con una sola gamba gioca sul nome Enrico, sottolineando l’idea di qualcuno che, nonostante le difficoltà (come una gamba sola), mantiene forte il senso di amore per la patria. È un omaggio alla forza e al carattere di chi lotta con coraggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nome del matematico BombieriFu un grande tenore napoletanoGhezzi creatore di programmi televisiviNel bus ce n è una solaLa sola regina alataUn elogio per uno più che in gamba

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Enrico

Non riesci a risolvere la definizione "Toti, patriota con una sola gamba"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

N Napoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O C T T T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRITTICO" TRITTICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.