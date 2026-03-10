L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli' è 'Corsica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Corsica? La Corsica è un’isola situata nel Mar Mediterraneo, famosa per le sue montagne e il suo paesaggio variegato. Questa terra ha una storia ricca di eventi e figure importanti, tra cui un patriota che ha contribuito alla sua identità. La regione è conosciuta anche per le sue tradizioni culturali e linguistiche, che riflettono un forte senso di appartenenza. La Corsica rappresenta un simbolo di autonomia e orgoglio locale, conservando un patrimonio unico nel suo genere.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Corsica:

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola che ha dato i natali al patriota Pasquale Paoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

