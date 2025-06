Si levano salpando nei cruciverba: la soluzione è Ormeggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Si levano salpando

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si levano salpando' è 'Ormeggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORMEGGI

Curiosità e Significato di Ormeggi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ormeggi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ormeggi? Ormeggi indica l'atto di mettere in sicurezza una imbarcazione ormeggiandola, cioè fissandola a un punto stabile come un molo o un pontile. È il momento in cui si salpa dall'acqua per sostare o ripararsi, garantendo stabilità e sicurezza alla barca. In parole semplici, rappresenta l'operazione di ancorare la nave prima di lasciare il porto o di partire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tra le navi e le banchineSi mollano per salpareSi levano con le tonsilleSi levano nel brindisiSi levano per salpare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ormeggi

La definizione "Si levano salpando" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

R Roma

M Milano

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O L D N O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONDOLO" DONDOLO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.