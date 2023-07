Si mollano per salpare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mollano per salpare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORMEGGI

Significato/Curiosità : Si mollano per salpare

Quando una nave si prepara per salpare, è necessario mollare gli ormeggi. Questo processo richiede il distacco delle cime o catene che tengono la nave ancorata al molo o al punto di attracco. Mollare gli ormeggi rappresenta un momento di transizione e di preparazione per l'avventura imminente. È un gesto simbolico che segna l'inizio di un viaggio, il lasciarsi alle spalle un punto fisso per affrontare le acque aperte. Mentre gli ormeggi si allentano, si crea un senso di libertà e di movimento, poiché la nave è pronta a seguire il suo corso e a navigare verso nuove destinazioni. Mollare gli ormeggi rappresenta un atto di fiducia nel proprio equipaggio e nella propria capacità di affrontare le sfide che si presenteranno lungo il cammino.

