COCA

Curiosità e Significato di Coca

Perché la soluzione è Coca? Il termine coca si riferisce alla pianta, originaria delle Ande, da cui si ricava la famosa droga stupefacente nota come cocaina. Questa pianta è tradizionalmente usata in alcune culture per scopi medicinali e rituali, ma è anche conosciuta per il suo ruolo nel mondo della droga. La sua importanza storica e culturale si intreccia con le problematiche legate al suo utilizzo.

Come si scrive la soluzione Coca

Non riesci a risolvere la definizione "Pianta da cui si ricava uno stupefacente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

C Como

A Ancona

