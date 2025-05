Ha un inconfondibile bottiglietta nei cruciverba: la soluzione è Coca Cola

COCA COLA

Curiosità e Significato di "Coca Cola"

La Coca Cola è una celebre bevanda gassata, riconosciuta per la sua iconica bottiglia in vetro e il distintivo logo rosso e bianco. Creata nel 1886, è diventata un simbolo della cultura popolare e del marketing globale, apprezzata per il suo gusto unico e rinfrescante.

Ha un suono inconfondibileUna bibita dall inconfondibile bottigliettaHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologo

Come si scrive la soluzione: Coca Cola

La definizione "Ha un inconfondibile bottiglietta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

C Como

A Ancona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

