La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Peccare di accidia' è 'Oziare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OZIARE

Curiosità e Significato di Oziare

La soluzione Oziare di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oziare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oziare? Oziare significa oziare, cioè perdere tempo in modo tranquillo e senza impegno, spesso per rilassarsi o staccare la spina. È un modo semplice e piacevole di trascorrere le ore, lasciando che il corpo e la mente si rilassino senza fretta. In sostanza, indica il piacere di prendersela comoda e godersi momenti di relax, lontano da stress e corse quotidiane.

Come si scrive la soluzione Oziare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Peccare di accidia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

Z Zara

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

