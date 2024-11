Starsene con le mani in mano: Soluzione Cruciverba - Oziare

Soluzione alla definizione del cruciverba

OZIARE

Curiosità e significato della parola Oziare

Spelling fonetico della soluzione

O Oscar

Z Zulu

I India

A Alfa

R Romeo

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Oziare

Cullarsi nel dolce far nulla Stare a poltrire Starsene in panciolle Abbandonarsi alla pigrizia Bighellonare poltrire Darsi da fare per nulla Stare in panciolle

