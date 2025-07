Peccati come gola e accidia nei cruciverba: la soluzione è Capitali

CAPITALI

Curiosità e Significato di Capitali

Hai risolto il cruciverba con Capitali? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Capitali.

Perché la soluzione è Capitali? Capitali indica le risorse finanziarie o patrimoniali di un paese, di un'azienda o di una persona. Nel linguaggio più ampio, può anche riferirsi alle città principali di un territorio che hanno un ruolo centrale. Questi elementi sono fondamentali per lo sviluppo economico e la crescita. In sintesi, rappresentano il cuore pulsante di molte attività e strutture sociali ed economiche.

Come si scrive la soluzione Capitali

Hai davanti la definizione "Peccati come gola e accidia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

