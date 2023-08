Induce a peccare di gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Induce a peccare di gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GHIOTTONERIA

Significato/Curiosità : Induce a peccare di gola

L'invitante tentazione della gola, nota come ghiottoneria, è un vortice sensoriale che spinge l'individuo oltre i confini della moderazione. Attraverso un balletto di colori, profumi e sapori, si suscita un desiderio insaziabile per le delizie culinarie. Le tentazioni sfoggiano la loro varietà: dolci soffici, cioccolato scuro, cibi fritti croccanti, invitanti pietanze preparate con maestria. L'impulso di cedere a queste lusinghe è un viaggio sensoriale, un momento di piacere proibito che offre momentanea soddisfazione. La gola diviene così un campo di battaglia interno tra la razionalità e il richiamo dei sensi, dove l'equilibrio è sfidato e l'eccesso può portare a peccaminose indulgenze.

