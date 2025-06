Li rosicchia il cane nei cruciverba: la soluzione è Ossi

Home / Soluzioni Cruciverba / Li rosicchia il cane

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li rosicchia il cane' è 'Ossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSI

Curiosità e Significato di Ossi

La parola Ossi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ossi.

Perché la soluzione è Ossi? Li rosicchia il cane significa che il cane mastica o rosicchia qualcosa, in questo caso le ossa. La parola nascosta è OSSI, che in italiano indica proprio le parti dure e scheletriche di un animale, spesso consumate come premio o snack. Quindi, quando si dice che il cane rosicchia gli ossi, si fa riferimento a questa azione di masticare duramente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cose da caniQuelli di seppia ci ricordano MontaleAi cani piace rosicchiarliLi rosicchia il cane + la dea cacciatriceLi gradisce il caneLi percepisce il cane ma non l uomo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ossi

Se "Li rosicchia il cane" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSTA" COSTA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.