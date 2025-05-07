Cose da cani

SOLUZIONE: OSSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cose da cani" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cose da cani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ossi? Gli ossi sono parti dure di animali, spesso associate ai cani che li usano come giochi o per masticare. Sono resti scheletrici di carne, utili anche come premi o snack per rendere felici i nostri amici a quattro zampe. La loro consistenza e forma variano, ma sono sempre elementi che i cani trovano irresistibili. Utilizzarli correttamente può aiutare a mantenere i denti puliti e a soddisfare il naturale istinto di masticare.

La soluzione associata alla definizione "Cose da cani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cose da cani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ossi:

O Otranto S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cose da cani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

