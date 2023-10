Li gradisce il cane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li gradisce il cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSI

Significato/Curiosita : Li gradisce il cane

Ottimo cane da compagnia, molto affezionato al padrone. non richiede più moto di quanto ne richieda qualunque cane di taglia media, anche se gradisce galoppare... Ottimoda compagnia, molto affezionato al padrone. non richiede più moto di quanto ne richieda qualunquedi taglia media, anche segaloppare... Ossi (Ossi in sardo) è un comune italiano di 5 454 abitanti della provincia di Sassari sito nella regione del Logudoro e nella regione storica denominata Coros. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

