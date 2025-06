La chiede il poliziotto assieme al libretto nei cruciverba: la soluzione è Patente

Home / Soluzioni Cruciverba / La chiede il poliziotto assieme al libretto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La chiede il poliziotto assieme al libretto' è 'Patente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATENTE

Curiosità e Significato di Patente

La parola Patente è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Patente.

Perché la soluzione è Patente? La parola patente indica il documento ufficiale che autorizza una persona a guidare veicoli, come automobili o moto. È rilasciata dalle autorità e si ottiene superando esami di teoria e pratica. Quando un poliziotto chiede il libretto, si riferisce proprio alla patente, essenziale per circolare in strada in modo legale e sicuro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni autista ha la propriaIl permesso di guida introdotto nel 2003La A consente di guidare motocicletteAssieme al senato forma il parlamentoSi chiede al primo violinoSi chiede a gran voce al festeggiato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Patente

Stai cercando la risposta alla definizione "La chiede il poliziotto assieme al libretto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G S I R P A N I T T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROTAGONISTI" PROTAGONISTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.