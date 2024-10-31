La A consente di guidare motociclette
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SOLUZIONE: PATENTE
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Perché la soluzione è Patente? La patente è un documento indispensabile per poter condurre veicoli a motore, in particolare le motociclette. Essa attesta che il possessore ha superato gli esami necessari per dimostrare le competenze di guida e il rispetto delle norme di sicurezza stradale. La procedura per ottenerla include prove teoriche e pratiche, garantendo che il conducente sia adeguatamente preparato. La patente rappresenta quindi un requisito fondamentale per circolare legalmente e responsabilmente sulle strade.
La A consente di guidare motociclette nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Patente
In presenza della definizione "La A consente di guidare motociclette", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patente'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La A consente di guidare motociclette
- Risposta: PATENTE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Patente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La A consente di guidare motociclette". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con consente: Il suo titolo gli consente di farsi chiamare sir
Con guidare: Consentono al fantino di guidare
Con motociclette: Il carrozzino a lato delle motociclette