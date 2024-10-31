La A consente di guidare motociclette

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La A consente di guidare motociclette' è 'Patente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATENTE

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Perché la soluzione è Patente? La patente è un documento indispensabile per poter condurre veicoli a motore, in particolare le motociclette. Essa attesta che il possessore ha superato gli esami necessari per dimostrare le competenze di guida e il rispetto delle norme di sicurezza stradale. La procedura per ottenerla include prove teoriche e pratiche, garantendo che il conducente sia adeguatamente preparato. La patente rappresenta quindi un requisito fondamentale per circolare legalmente e responsabilmente sulle strade.

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La A consente di guidare motociclette nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Patente

In presenza della definizione "La A consente di guidare motociclette", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patente'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La A consente di guidare motociclette
  • Risposta: PATENTE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
T Torino
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Patente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La A consente di guidare motociclette". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con consente: Il suo titolo gli consente di farsi chiamare sir 

Con guidare: Consentono al fantino di guidare 

Con motociclette: Il carrozzino a lato delle motociclette 