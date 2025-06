I felini dall occhio acuto nei cruciverba: la soluzione è Linci

LINCI

Curiosità e Significato di Linci

La parola Linci è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Linci.

Perché la soluzione è Linci? Linci è il plurale di lince, un felino selvatico noto per il suo sguardo penetrante e acuto. La parola richiama l’abilità di osservare con grande attenzione, quasi come se avesse un occhio acuto. In senso figurato, può indicare persone attente e vigili, capaci di cogliere ogni dettaglio. Insomma, un termine che unisce natura e capacità di percezione fine e precisa.

Come si scrive la soluzione Linci

Non riesci a risolvere la definizione "I felini dall occhio acuto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

