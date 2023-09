Assomigliano ai gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomigliano ai gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINCI

Significato/Curiosità : Assomigliano ai gatti

Le linci sono carnivori selvatici appartenenti alla famiglia Felidae, e in effetti, hanno alcune somiglianze con i gatti domestici. Tuttavia, le linci sono animali selvatici più grandi e robusti rispetto ai gatti domestici. Alcune delle somiglianze tra le linci e i gatti includono le zampe artigliate, le orecchie appuntite, gli occhi affilati e il mantello peloso. Le linci sono noti per il loro aspetto elegante e per la loro abilità nella caccia. Sono adattati alla vita in ambienti boschivi e sono noti per la loro abilità nell'agguato e nell'attacco alle prede. Le linci possono cacciare piccoli mammiferi, uccelli e occasionalmente anche prede più grandi come caprioli o cerbiatti. Tuttavia, le linci sono animali selvatici e non devono essere considerate come animali domestici. Sono importanti per l'ecosistema in cui vivono e meritano rispetto e protezione nella loro habitat naturale.

Altre risposte alla domanda : Assomigliano ai gatti : assomigliano; gatti;

Su: Altre risposte alla domanda : : assomigliano; alle; lepri; assomigliano ai cammelli; Rassomigliano ai buoi; assomigliano agli abeti; assomigliano ai ...ai cammelli; Rai buoi;agli abeti;ai conigli;Su: Avril lavigne, vedi hello kitty (singolo). hello kitty ( haro kiti) è un personaggio immaginario prodotto dall'azienda giapponese sanrio. nata ...no; Dolcena; Piace a molti; Se li leccano i