Felini dalla vista acuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Felini dalla vista acuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINCI

Significato/Curiosita : Felini dalla vista acuta

Effetti, fino agli anni '80, quasi tutti i felini venivano inclusi nel genere felis, ad eccezione dei grandi felini del genere panthera e del ghepardo del... 30 come tutti gli altri felini. nel corso del tempo la tassonomia delle linci ha subito numerose variazioni, e i diversi taxa sono stati considerati sottospecie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Felini dalla vista acuta : felini; dalla; vista; acuta; felini notoriamente rapidi; I felini con la vista più acuta; Un rifugio per felini randagi; Il più veloce dei felini ; Pregiata razza di felini domestici; Sono usciti dalla giovinezza; In un duetto diventa rosso dalla vergogna; Falchetti dalla coda bianca; La subisce il dente attaccato dalla carie; Una piccolissima auto prodotta in passato dalla Bmw; La Thunberg giovane attivista ; Forniscono provitamina A e rafforzano la vista ; Notare avvista re; L Henry Ward noto politico antischiavista USA; Colto alla sprovvista ; Sensibilità olfattiva patologicamente acuta ; acuta avversione; I felini con la vista più acuta ; Il felino dalla vista proverbialmente acuta ; Infezione acuta che colpisce le vie respiratorie;

Cerca altre Definizioni