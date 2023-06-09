Il pesce dall occhio languido

SOLUZIONE: TRIGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pesce dall occhio languido" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pesce dall occhio languido". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Triglia? La triglia è un pesce di piccole dimensioni, noto per il suo sguardo malinconico e il volto espressivo. La sua carne è apprezzata in cucina, spesso cucinata in piatti di mare ricchi di sapore e delicatezza. Questo pesce si trova generalmente in acque marine e si muove con movimenti agili tra le rocce e i fondali sabbiosi. La sua caratteristica principale è l’occhio che sembra sempre assorto, contribuendo alla sua immagine unica e riconoscibile nel mondo marino.

Se la definizione "Il pesce dall occhio languido" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pesce dall occhio languido" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Triglia:

T Torino R Roma I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pesce dall occhio languido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

