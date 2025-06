I bus percorrono quelle preferenziali nei cruciverba: la soluzione è Corsie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I bus percorrono quelle preferenziali' è 'Corsie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORSIE

Curiosità e Significato di Corsie

La soluzione Corsie di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Corsie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Corsie? Le corsie sono le vie riservate al traffico di veicoli o pedoni, come quelle delle strade o delle autostrade, pensate per organizzare e fluidificare il passaggio. Spesso si trovano anche nei supermercati, dove indicano le linee preferenziali per il pagamento, rendendo più agevole e veloce la spesa. In breve, le corsie aiutano a gestire meglio il flusso di persone e mezzi, migliorando la sicurezza e l’efficienza.

Come si scrive la soluzione Corsie

Non riesci a risolvere la definizione "I bus percorrono quelle preferenziali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R I S I H M H A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HIROSHIMA" HIROSHIMA

