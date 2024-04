La definizione e la soluzione di 9 lettere: Alleggerisce sui bus. BORSAIOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

borsaiolo m sing

ladro che con destrezza ruba addosso alle persone

Sillabazione

bor | sa | iò | lo

Pronuncia

IPA: /borsa'iolo/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

borseggiatore, tagliaborse

Termini correlati