La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono dieci in certe piscine' è 'Corsie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORSIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono dieci in certe piscine" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono dieci in certe piscine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Corsie? Le corsie sono i percorsi delimitati nelle piscine, utilizzati per nuotare in modo ordinato e sicuro. Sono spesso presenti in strutture pubbliche o private dedicate all’allenamento e alle competizioni, permettendo a più persone di nuotare contemporaneamente senza interferenze. La disposizione delle corsie aiuta a mantenere l’ordine e favorisce l’attività sportiva, assicurando che ogni nuotatore abbia il proprio spazio per esercitarsi o gareggiare.

Se la definizione "Sono dieci in certe piscine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono dieci in certe piscine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Corsie:

C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono dieci in certe piscine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

