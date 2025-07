Dovrebbero essere percorse solo da mezzi pubblici nei cruciverba: la soluzione è Corsie Preferenziali

CORSIE PREFERENZIALI

Curiosità e Significato di Corsie Preferenziali

Perché la soluzione è Corsie Preferenziali? Le corsie preferenziali sono percorsi riservati principalmente ai mezzi pubblici, come autobus e tram, per garantirne la priorità nel traffico e favorire un trasporto più rapido ed efficiente. Sono pensate per migliorare la mobilità urbana e ridurre il traffico privato. Queste corsie rappresentano un esempio di strategie per rendere le città più sostenibili e meno congestionate.

Come si scrive la soluzione Corsie Preferenziali

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

E Empoli

P Padova

R Roma

E Empoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O G O I Z N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEGOZIATO" NEGOZIATO

