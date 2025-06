Control-Alt- = comando nei computer nei cruciverba: la soluzione è Canc

CANC

Curiosità e Significato di Canc

La parola Canc è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Canc.

Perché la soluzione è Canc? La combinazione Control-Alt- = comando nei computer si riferisce a una scorciatoia usata per attivare funzioni speciali o menu di sistema. La soluzione CANC indica il tasto Canc, che permette di eliminare file o contenuti in modo rapido. È uno strumento pratico e fondamentale per gestire i dati in modo efficiente, semplificando le operazioni quotidiane al pc.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Control Alt : è un comando da tastieraIl lato sinistro del cancelloCTRL + ALT +Control Alt = comando nei computerControl-Alt- = comando da computerControl Alt = Comando nei PC

Come si scrive la soluzione Canc

Non riesci a risolvere la definizione "Control-Alt- = comando nei computer"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

C Como

