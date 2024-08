La Soluzione ♚ Il lato sinistro del cancello La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CANC La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CANC

Curiosità su Il lato sinistro del cancello: Descrizione La funzione fu scritta dall'ingegnere di IBM David Bradley, che la implementò alla fine degli anni settanta per facilitare il proprio lavoro quotidiano di sviluppo software, rendendo possibile riavviare il sistema senza doversi allontanare dalla tastiera per scollegare e ricollegare l'alimentazione elettrica della macchina in caso di blocchi di sistema, all'epoca molto frequenti sui sistemi di nuova introduzione. In informatica, Control-alt-canc è una combinazione di tasti della tastiera dei computer ed ha lo scopo di invocare una determinata funzione in alcuni diffusi sistemi operativi (di casa Microsoft, soprattutto), solitamente per eseguire chiusure e/o riavvii in caso di problemi.

Altre Definizioni con canc; lato; sinistro; cancello; Si spalanca davanti agli autisti e ai loro veicoli; CTRL + ALT +; Control Alt = comando nei computer; Aiutare o disporre a lato; Metà del lato; Lato di collina o monte; Arteria che parte dal ventricolo sinistro; La valvola del ventricolo sinistro del cuore; Uomini dall aspetto sinistro; Il cancello d imbarco in aeroporto; Fa scorrere un cancello; In mezzo al cancello;