Un famoso scacchista russo nei cruciverba: la soluzione è Karpov

Home / Soluzioni Cruciverba / Un famoso scacchista russo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un famoso scacchista russo' è 'Karpov'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KARPOV

Curiosità e Significato di Karpov

Hai risolto il cruciverba con Karpov? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Karpov.

Perché la soluzione è Karpov? Garry Kasparov, nato in Russia, è uno dei più grandi scacchisti di sempre, noto per le sue straordinarie capacità e vittorie memorabili. La sua abilità strategica e il suo contributo al mondo degli scacchi lo hanno reso un'icona nel panorama internazionale. Quando si parla di un celebre maestro russo, il suo nome emerge come simbolo di eccellenza e genialità nel gioco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Michail famoso scacchista russo del passatoFamoso avventuriero russoL Anatolij Evgen Evic grande scacchista russo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Karpov

Se "Un famoso scacchista russo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

K Kappa

A Ancona

R Roma

P Padova

O Otranto

V Venezia

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I D R E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELIRI" DELIRI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.