Si distingue dal coro nei cruciverba: la soluzione è Solista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si distingue dal coro' è 'Solista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLISTA

Curiosità e Significato... Solista.

Perché la soluzione è Solista? Un solista è un musicista che si esibisce da solo, distinguendosi dal coro o dall'ensemble. La sua interpretazione personale mette in risalto le sue capacità tecniche e artistiche, catturando l'attenzione del pubblico. Essere un solista significa avere il ruolo di protagonista in una performance, portando in scena il proprio talento con passione e dedizione.

A volte duetta con l orchestraNon ha spallaUn suonatore singolareCiò che contiene si distingue per l etàSi fondono nel coroSi cantano in coro

Stai cercando la risposta alla definizione "Si distingue dal coro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

