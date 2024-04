La Soluzione ♚ Si fondono nel coro

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VOCI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Si fondono nel coro: Basilica minore. fu iniziata nel 1219 per volontà del cardinale guala bicchieri e completata nel 1227. in essa si fondono in modo paradigmatico la tradizione... Voci – film di Franco Giraldi del 2001 Voci – libro di Dacia Maraini del 1994 Voci – album di Mario Lavezzi del 1991 Voci – album di Lorella Cuccarini del 1993 Voci – singolo di Zucchero Fornaciari del 2016

