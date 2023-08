Si cantano in coro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cantano in coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INNI

Significato/Curiosita : Si cantano in coro

Alcuni degli ex coristi del piccolo coro continuano a cantare nel gruppo delle verdi note; altri cantano nel coro vecchioni di mariele, un'associazione... Di argomento elevato: patriottico, mitologico, religioso. le raccolte di inni vengono dette innari e sono molto diffuse all'interno della liturgia e della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

