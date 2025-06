Sbocca nel golfo di Guascogna nei cruciverba: la soluzione è Garonna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sbocca nel golfo di Guascogna' è 'Garonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARONNA

Curiosità e Significato... La parola Garonna è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Garonna.

Perché la soluzione è Garonna? GARONNA è un termine che indica una piccola insenatura o golfetto, tipica delle coste francesi e italiane, come quella del Golfo di Guascogna. Si tratta di un'area naturale protetta, spesso frequentata per il relax e le attività nautiche. La parola evoca immagini di baie tranquille e paesaggi suggestivi, perfetti per chi cerca un angolo di pace tra mare e natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Forma con la Dordogna lo estuario della GirondaBagna Tolosa e BordeauxScorre a Tolosa e a BordeauxSbocca nel Golfo di SalernoSbocca nel golfo di GaetaCittà svedese sul golfo di Botnia

G Genova

A Ancona

R Roma

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

A B M I O E C T N N O Mostra soluzione



