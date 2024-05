La Soluzione ♚ Città svedese sul golfo di Botnia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UMEA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Città svedese sul golfo di Botnia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UMEA

Significato della soluzione per: Citta svedese sul golfo di botnia Umeå (['mo], Ubmeje in lingua sami di Ume, Ubmi in lingua sami settentrionale, Uumaja in finlandese) è una città svedese, capoluogo della municipalità omonima (pop. 89 607) e della contea di Västerbotten. Per popolazione è l'undicesima città della Svezia. La città è attraversata dal fiume Ume. Umeå è una città universitaria e un centro per l'istruzione e per la ricerca tecnica e medica in Svezia con più di 39 000 studenti.

Altre Definizioni con umea; città; svedese; golfo; botnia;