Bagna Tolosa e Bordeaux

Curiosità su: La Garonna (in francese Garonne; in occitano, catalano e spagnolo Garona) è un grande fiume della Francia sud-occidentale che scorre in Francia per 528 km, preceduta dal percorso in Spagna di 99 km. Il nome deriva dal latino Garumna, trascrizione dell'antico nome indigeno aquitano kar, che significa “roccia”, unito al suffisso celtico -onna, che vuol dire “fiume” (vedere Senna o Dordogna). Esso sfocia con un'apertura a estuario (vedere Estuario della Gironda).

(toponimo) Garonna

