Sbocca nel Golfo di Salerno - Cruciverba

Il golfo di Salerno, situato nella costa tirrenica meridionale dell'Italia, è un'affascinante insenatura che si estende tra la punta della penisola sorrentina e la costa cilentana. Le sue acque si aprono verso il mar Tirreno, creando uno scenario pittoresco e suggestivo. Caratterizzato da una natura rigogliosa e da coste frastagliate, il golfo di Salerno offre una varietà di bellezze paesaggistiche, tra cui spiagge sabbiose, insenature nascoste e promontori rocciosi. Le sue città costiere, come Salerno e Amalfi, vantano un patrimonio storico e culturale ricco, con antiche chiese, palazzi medievali e stradine pittoresche. Questo luogo affascinante attrae visitatori da tutto il mondo, desiderosi di immergersi nella sua bellezza naturalistica e scoprire la sua ricca eredità storica.

