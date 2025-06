Può essere tenue nella pancia nei cruciverba: la soluzione è Intestino

INTESTINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Intestino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Intestino.

Perché la soluzione è Intestino? L'intestino è un organo del nostro sistema digestivo che si trova nella pancia, responsabile dell'assorbimento di nutrienti e della trasformazione dei residui in feci. È un elemento fondamentale per il benessere, spesso coinvolto in sensazioni di gonfiore o fastidio. Comprendere il suo ruolo aiuta a mantenere uno stile di vita equilibrato e a prendersi cura della propria salute intestinale.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

