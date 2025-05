Parte dell apparato digerente nei cruciverba: la soluzione è Intestino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Parte dell apparato digerente' è 'Intestino'.

INTESTINO

Curiosità e Significato di "Intestino"

Hai risolto il cruciverba con Intestino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Intestino.

Perché la soluzione è Intestino? L'intestino è una parte fondamentale del nostro apparato digerente, responsabile dell'assorbimento dei nutrienti e dell'eliminazione dei rifiuti. Si divide in due sezioni principali: intestino tenue, dove avviene gran parte dell'assorbimento, e intestino crasso, che si occupa di concentrare e espellere le sostanze non digerite. La salute dell'intestino è essenziale per il benessere generale, poiché influisce non solo sulla digestione, ma anche sul sistema immunitario e sull'equilibr

Altre Definizioni correlate da risolvere

Lo infiamma l enteriteUn tubo digerenteÈ avvolto nel peritoneoUna lesione della mucosa dell apparato digerenteL ultimo organo dell apparato digerenteFanno parte degli accessori dell auto

Come si scrive la soluzione Intestino

Stai cercando la risposta alla definizione "Parte dell apparato digerente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

