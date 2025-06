Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali nei cruciverba: la soluzione è Astanterie

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali' è 'Astanterie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTANTERIE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Astanterie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Astanterie.

Perché la soluzione è Astanterie? Le astanterie sono spazi all’interno degli ospedali pensati per accogliere e attendere i degenti, familiari e visitatori. Si tratta di ambienti confortevoli e funzionali, progettati per offrire conforto durante le attese. Un luogo importante che contribuisce a rendere più umana e accogliente l’esperienza ospedaliera, facilitando il sostegno a chi si trova in cura o visita un paziente.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

