Settori ospedalieri - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : ASTANTERIE

Significato/Curiosita : Settori ospedalieri

Come nastro adesivo e bigliettino adesivo. salute: prodotti per il settore ospedaliero, medico-professionali, odontoiatria, ortodonzia, per l'industria... Rossa per i casi più gravi, sale visita, sale per la breve osservazione (astanteria), sale di attesa e sportelli per l’accettazione. oggi il modello strutturale...