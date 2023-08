Luoghi di domicilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi di domicilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEDI

Significato/Curiosita : Luoghi di domicilio

La violazione di domicilio è il reato previsto dall'art. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “si introduce o si trattiene... Progetto di riferimento. le sedi apostoliche furono, nei primi secoli che seguirono la nascita del cristianesimo, delle particolari sedi episcopali di primaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

