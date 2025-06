Lo sono i volatili nei cruciverba: la soluzione è Uccelli

UCCELLI

Curiosità e Significato di Uccelli

Hai risolto il cruciverba con Uccelli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Uccelli.

Perché la soluzione è Uccelli? Uccelli sono gli animali volantili dotati di penne, becchi e ali, presenti in ogni angolo del mondo. Sono simbolo di libertà e varietà, dal piccolo passero al maestoso aquila. Questi esseri affascinanti partecipano agli ecosistemi contribuendo alla dispersione dei semi e alla regolazione degli insetti. In breve, rappresentano la natura in movimento e la vita che si rinnova ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Uccelli

Hai davanti la definizione "Lo sono i volatili" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

C Como

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

