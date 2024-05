Volano in stormi

Sostantivo

Curiosità su: Gli uccelli (Aves Linnaeus, 1758) sono una classe di dinosauri teropodi (dinosauri aviani) altamente specializzati caratterizzati dalla presenza di becchi sdentati e forcule, code corte con pigostilo, corpi ricoperti di piumaggio e ripieni di sacchi aeriferi, dita anteriori fuse, uova dai gusci duri, metabolismi alti e ossa cave ma robuste. In base a diversi criteri di classificazione, il numero di specie di uccelli conosciute oscilla fra le 9 000 e le 10 500, delle quali almeno 120 si sono estinte in tempi storici. Gli uccelli hanno ali più o meno sviluppate; gli unici non forniti di ali sono i moa e gli uccelli elefante, entrambi estinti tra l'XI e il XVIII secolo. Le ali consistono di braccia specializzate, e la maggior parte delle specie riesce a volare. Tra gli uccelli non volatori ci sono i ratiti, i pinguini, e varie specie isolane. Certi uccelli, come i pinguini e gli anseriformi, sono nuotatori specializzati. Altri, come i ...

Uccelli ( approfondimento) m pl

(zoologia) , (ornitologia) classe del phylum dei Vertebrati

Sillabazione

Uc | cèl | li

Pronuncia

IPA: /ut'tlli/

Etimologia / Derivazione

vedi uccello

Termini correlati

(Amnioti) Rettili, Mammiferi

Iponimi

suddivisione per sottoclasse degli uccelli viventi

Ornituri o Neorniti

suddivisione per superordine

Paleognati, Neognati

suddivisione per superordini Paleognati

Apterigiformi (Atterigidi) (Atterigi) kiwi

Casuariformi (Casuaridi o Casuariidi) casuario



Dinornitiformi (tipo di uccelli estinti)

(tipo di uccelli estinti) Epiornitiformi (tipo di uccelli estinti)

(tipo di uccelli estinti) Ratiti o Reiformi

Struzioniformi (Dromaidi) emù (Struzionidi) struzzo (Reidi) nandù

Tinamiformi (tinamide) tinamo



suddivisione per superordini Neognati

Accipitriformi : Accipitridi, Catartidi, Pandionidi, Sagittaridi (Accipitridi) (Egipini: Aegypiinae) avvoltoio del vecchio continente (Accipitrinae) albanella, astore, poiana, sparviero (Aequilinae) aquila reale (Buteoninae nibbio dentato (Circaetinae) biancone eurasiatico (Elaninae) nibbio bianco (Gypaetinae) capovaccaio (Gypinae) grifone (Harpiinae) arpia (Perninae) pecchiaiolo delle Filippine (Catartidi) condor (Pandionidi) falco pescatore (Pandion Halietus) (Sagittaridi) Sagittarius serpentarius: serpentario, segretario, sagittario

: Accipitridi, Catartidi, Pandionidi, Sagittaridi Anseriformi (Anatidi) anatra, anitra, alzavola, oca

Apodiformi Apodidi, Egotelidi, Emiprocnidi, Trochilidi (Apodidi) rondone (Aptus aptus), rondone pallido (Apus pallidus), rondone maggiore (Tachymarptis melba), salangana (Egotelidi) egotele (Eliornitidi) (Emiprocnidi) rondone arboricolo (Hemiprocne coronata) (Trochilidi) colibrì

Apodidi, Egotelidi, Emiprocnidi, Trochilidi Bucerotiformi (Bucerotidi) bucero (Bucorvidi) bucorvo (Feniculidi) (Upupidi) upupa

Caprimulgiformi (Caprimulgidi) succiacapre (Steatornitidi) guaciaro

Caradriformi (Caradridi) beccaccia, beccaccino, cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), chiurlo, croccolone, frullino, gambecchio, pavoncella, piovanello, pittima, piviere

Ciconiformi (Ciconidi) cicogna, marabù (Falacrocoracidi) cormorano, fregata, marangone (Laridi) gabbiano, rondine di mare o sterna comune (Sterna hirundo), mugnaiaccio (Podicipedidi) svasso, tuffetto (Procellaridi) albatro, oceanodroma, procellaria (Scolopacidi) voltapietre

Coliformi (Coliidi) : colio

: colio Colombiformi o Columbiformi (Colombidi) o (Columbidi) colombo, tortora

o Coraciformi (Alcedinidi) martin pescatore (Leptosomidi) curol del Madagascar (Leptosomus discolor)

Cuculiformi (Cuculidi) cuculo

cuculo Falconiformi (Accipitridi) nibbio, aquila, falco

Fenicotteriformi (Fenicotteridi) fenicottero

Galliformi (Alectoridi) pernice rossa (Alectoris rufa) (Cracidi) penelope, hocco (Fasianidi) gallina (Megapodidi) tacchino di boscaglia (Alectura lathami) (Meleagridi) Meleagris gallopavo (Odontoforidi) colino (Numididi) faraona, guttera (Tetraonidi) urogallo o gallo cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Tetrastes bonasia)

(Gaviformi) Gavidi (Gavidi) gavia

Gavidi Gruiformi (Cariamidi) seriema (Gruidi) gru (Mesitornitidi) monia

Musofagiformi (Musofagidi) turaco (Tauraco macrorhynchus)

Otidiformi (Otididi) otarda, gallina prataiola (Tetrax tetrax)

Passeriformi (Oscini) (Grallinidi) (Passeri) Alaudidi, Atricornitidi, Bombicillidi, Corvidi, Fringillidi, Irundinidi, Lanidi, Menuridi, Motacillidi, Muscicapidi, Oriolidi, Paradiseidi, Paridi, Parulidi, Passeridi, Ploceidi, Ptilonorinchidi, Rinocriptidi, Silvidi, Sturnidi, Traupidi, Trogloditidi, Turdidi (Alaudidi) allodola, calandra, cappellaccia, tottavilla (Atricornitidi) (Bombicillidi) beccofrusone (Corvidi) cornacchia, corvo, gazza, ghiandaia, taccola, dendrogazza rossiccia (Dendrocitta vagabunda) (Fringillidi) cardellino, ciuffolotto, zigolo, canarino (Irundinidi) balestruccio, rondine, topino (Lanidi) averla (Menuridi) (Motacillidi) pispola, ballerina (o coditremola, cutrettola (o cuttì), batticoda (Muscicapidi) balia, pigliamosche (Oriolidi) rigogolo (Paradiseidi) paradisea (Paridi) cinciallegra (Parulidi) (Passeridi) (Ploceidi) passero (Ptilonorinchidi) uccello giardiniere (Rinocriptidi) (Silvidi) beccafico, capinera, luì, sterpazzola, bigia, cannaiola (Sturnidi) storno (Traupidi) (Trogloditidi) scricciolo (Turdidi) tordo, usignolo (Tiranni) Acantisittidi, Conopofagidi, Cotingidi, Eurilaimidi, Formicaridi, Furnaridi, Pittidi, Tirannidi, Tamnofilidi (Acantisittidi) (Conopofagidi) (Cotingidi) (Eurilaimidi) (Formicaridi) (Furnaridi) (Pittidi) pitta (Tirannidi) specie (Tyrannus tyrannus) (Tamnofilidi) averla formichiera lineata

Pelecaniformi (Ardeidi) ardea, airone, garzetta, tarabusi (Pelecanidi) pellicano, cormorano fregata (Treschiornitidi) ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)

Piciformi (Picidi) picchio

Procellariformi (Diomedeidi) albatro (Procellariformi ) procellaria o uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus)

Psittaciformi (Psittacidi) pappagallo, strigopino

Ralliformi (Rallidi) porciglione, rallo, voltolino, gallinella d’acqua (Gallinula chloropus, schiribilla, folaga, re di quaglie o gallinella terrestre (Crex crex), porzana

Sfenisciformi ( Sfeniscidi) pinguino

Strigiformi (Strigidi) gufo, civetta, assiolo, allocco (Titonidi) barbagianni

Trochiliformi (Trochilidi) colibrì

Trogoniformi (Trogonidi) quetzal, trogone

Upupiformi (Upupidi) upupa



