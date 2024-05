La Soluzione ♚ I protagonisti di un noto film di Alfred Hitchcock La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UCCELLI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UCCELLI

Significato della soluzione per: I protagonisti di un noto film di alfred hitchcock Gli uccelli (Aves Linnaeus, 1758) sono una classe di dinosauri teropodi (dinosauri aviani) altamente specializzati caratterizzati dalla presenza di becchi sdentati e forcule, code corte con pigostilo, corpi ricoperti di piumaggio e ripieni di sacchi aeriferi, dita anteriori fuse, uova dai gusci duri, metabolismi alti e ossa cave ma robuste. In base a diversi criteri di classificazione, il numero di specie di uccelli conosciute oscilla fra le 9 000 e le 10 500, delle quali almeno 120 si sono estinte in tempi storici. Italiano: Sostantivo: Uccelli ( approfondimento) m pl . (zoologia), (ornitologia) classe del phylum dei Vertebrati. Sillabazione: Uc | cèl | li. Pronuncia: IPA: /ut'tlli/ . Etimologia / Derivazione: vedi uccello . Termini correlati: (Amnioti) Rettili, Mammiferi. Iponimi: suddivisione per sottoclasse degli uccelli viventi. Ornituri o Neorniti. suddivisione per superordine. Paleognati, Neognati.

