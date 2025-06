Lo emettono i giurati nei cruciverba: la soluzione è Verdetto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo emettono i giurati' è 'Verdetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERDETTO

Curiosità e Significato di Verdetto

Approfondisci la parola di 8 lettere Verdetto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Verdetto? Il termine verdetto indica la decisione ufficiale di una giuria o di un collegio giudicante, spesso emessa in tribunale o in contesti di competizioni. È il risultato finale di un processo decisionale collettivo, che sancisce colpevolezza, innocenza o l'esito di una gara. In sostanza, rappresenta l'espressione definitiva di un giudizio condiviso, chiudendo un percorso di analisi e valutazione.

Come si scrive la soluzione Verdetto

Se "Lo emettono i giurati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

