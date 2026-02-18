L emettono i neonati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L emettono i neonati' è 'Vagito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VAGITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L emettono i neonati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L emettono i neonati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Vagito? Il suono che i neonati producono spontaneamente si manifesta come un pianto breve e intenso, spesso il primo modo in cui comunicano le loro emozioni e bisogni. Questo suono naturale serve loro a attirare l’attenzione dei genitori o degli adulti, segnalando fame, disagio o semplicemente la presenza di una sensazione nuova. Con il passare del tempo, il pianto si trasforma in altri modi di espressione, ma in quelle prime settimane rappresenta un modo fondamentale di interagire con il mondo. È un segnale universale di vita e di crescita.

Per risolvere la definizione "L emettono i neonati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L emettono i neonati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vagito:

V Venezia A Ancona G Genova I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L emettono i neonati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

