OPACO

Curiosità e Significato... La parola Opaco è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Opaco.

Perché la soluzione è Opaco? Opaco descrive qualcosa che non è trasparente, che lascia passare la luce ma senza chiarezza, rendendo difficile vedere attraverso. È come un vetro sporco o appannato, che distorce le immagini e crea un effetto di opacità. Questa parola si usa anche per indicare superfici o materiali poco lucidi o traslucidi, donando un aspetto vellutato e nascosto. Insomma, l'opaco nasconde, anziché mostrare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Privo di brillantezzaNon lucidoCosì è il vetro smerigliato privo di lucentezzaLo è il vetro non trasparenteLo è un materiale come la perlite o la lana di vetroLo è il vetro smerigliato

