La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così è il vetro smerigliato privo di lucentezza' è 'Opaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPACO

Curiosità e Significato di Opaco

La parola Opaco è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Opaco.

Perché la soluzione è Opaco? Opaco indica qualcosa che non riflette la luce, risultando privo di lucentezza e trasparenza. È spesso usato per descrivere superfici come vetro o plastica che, invece di essere lucide e trasparenti, appaiono matte e diffuse, garantendo privacy e un aspetto più sobrio. In sintesi, l’opaco è il contrario del lucido, offrendo una finitura più discreta e meno riflettente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il vetro sporcoPrivo di brillantezzaNon lucidoCosi è il vetro smerigliatoCosì è lo strumento privo della giusta intonazioneLo è il vetro smerigliato

Come si scrive la soluzione Opaco

Stai cercando la risposta alla definizione "Così è il vetro smerigliato privo di lucentezza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

A Ancona

C Como

O Otranto

