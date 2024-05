Lo è il vetro smerigliato

Aggettivo

Curiosità su: Un clisma opaco è una procedura medica utilizzata per esaminare e diagnosticare varie problematiche del colon umano (intestino crasso). Immagini a raggi X vengono effettuate mentre un mezzo di contrasto, generalmente solfato di bario, riempie il colon attraverso il retto. Di solito la procedura viene utilizzata per controllare la salute dell'intestino e per diagnosticare e valutare il grado di malattie infiammatorie croniche intestinali come la colite ulcerosa e la malattia di Crohn. I polipi possono essere visti, anche se non rimossi (per quello occorre una colonscopia). Altra condizione ben riscontrata con questo esame è la diverticolosi del colon (formazioni di sacche sulla parete del colon, che possono infiammarsi causando diverticolite). Nei pazienti sani, il bario riempie il colon in modo uniforme e mostra un contorno normale dell'intestino, la sua pervietà (dovrebbe essere liberamente aperto), e la sua posizione. Ulteriori possibili indicazioni all'esame: Colite Malattia di Hirschsprung occlusione intestinale

opaco m sing

(fisica) che non si lascia attraversare dalla luce

Sillabazione

o | pà | co

Pronuncia

IPA: /o'pako/

Etimologia / Derivazione

dal latino opacus

Sinonimi

annebiato, non trasparente, offuscato, oscuro. smorto, spento, velato, non lucente, non brillante, non lucido

( per estensione ) attutito, smorzato, sordo

attutito, smorzato, sordo (senso figurato) confuso, inespressivo, monotono, ottuso, senza vivacità, vuoto





Contrari

brillante, diafano, lucente, lucido, luminoso, terso, trasparente

acceso, forte, intenso

chiaro, efficace, vivace, espressivo

Parole derivate