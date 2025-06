Le usano i falegnami nei cruciverba: la soluzione è Seghe

Home / Soluzioni Cruciverba / Le usano i falegnami

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le usano i falegnami' è 'Seghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGHE

Altre soluzioni: RASPE - PIALLE

Approfondisci la parola di 5 lettere Seghe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Seghe? Le seghe sono utensili fondamentali per i falegnami, usate per tagliare il legno con precisione. Dotate di una lama con denti affilati, permettono di ottenere tagli netti e accurati, essenziali in ogni lavoro di falegnameria. La loro versatilità le rende strumenti indispensabili in ogni laboratorio o cantiere, dove la precisione nei dettagli fa la differenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno denti d acciaioSi usano per chiamare scherzandoLa usano gli anglosassoni per misurare la temperturaemostatici: si usano nei prelievi di sangue

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Le usano i falegnami" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

L N L O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NULLO" NULLO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.