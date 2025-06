Erba d acqua nei cruciverba: la soluzione è Alga

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Erba d acqua' è 'Alga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALGA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Alga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Alga.

Perché la soluzione è Alga? Erba d'acqua è un modo poetico per indicare le alghe, organismi vegetali che vivono in ambienti acquatici. Le alghe svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema, producendo ossigeno e alimentando molte specie. Sono spesso invisibili, ma essenziali per la salute del nostro pianeta, dimostrando come anche le piccole cose abbiano un grande impatto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L allegato ha una sillaba sì e una noLo è l acetabulariaLo è la nori che avvolge il sushiUn erba d acquaUn erba nella grappaFondo d acqua

Se "Erba d acqua" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

