ALGA

Curiosità e Significato di "Alga"

Perché la soluzione è Alga? Alga è un organismo vegetale acquatico, spesso presente in acque dolci e salate. Può essere di varie forme e colori, e svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema, producendo ossigeno e nutrendo altre creature marine. Spesso usata in cucina, specialmente nella cucina asiatica, le alghe sono ricche di minerali e proprietà benefiche. Un vero tesoro del mare da scoprire e apprezzare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è l acetabulariaLo è la nori che avvolge il sushiPianta che vive nell acquaLo ha colorito chi si esprime con vivacitàSi ha con entrambi i pugili squalificatiLo si toglie a chi ci ha offeso

Come si scrive la soluzione Alga

La definizione "L allegato ha una sillaba sì e una no" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

G Genova

A Ancona

