ANCORA

Curiosità e Significato di Ancora

La parola Ancora è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ancora.

Perché la soluzione è Ancora? Ancora significa una struttura metallica usata in mare per fermare le imbarcazioni, ma anche un avverbio che indica continuità o ripetizione, come nel dire continuare a fare qualcosa. Nella lingua italiana, questa parola può suggerire stabilità o il desiderio di mantenere qualcosa fermo. In entrambi i casi, rappresenta un elemento che legata o sostiene, proprio come una catena che non si stacca mai.

Come si scrive la soluzione Ancora

Se "È legata a una catena" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

